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В Киеве водитель маршрутки задержал вора

Комментариев: 2
Водитель избил и задержал вора, который пытался его ограбить. Инцидент был зафиксирован видеорегистратором в салоне.

Водитель маршрутного такси в Киеве задержал и избил мужчину, который пытался его ограбить. Об этом в четверг, 31 января, сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Петлюры.

На опубликованном видео видно, как молодой человек заходит в салон и, воспользовавшись тем, что водитель вышел, полез к его вещам. Однако, в этот самый момент водитель вернулся и набросился на злоумышленника.

Отмечается, что задержанного зовут Урзаев Аяс Рафшанович, и это не первая его кража.

 

Напомним, в Киеве приговорили мужчину за попытку украсть ведро шашлыков. А несколькими днями ранее под Киевом ограбили народного депутата.

 

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Теги: Киев, видео, кража, задержание, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    31.01.2019, 19:10
Оценка:  -1
GreenPeace!
Въезд гражданам Кавказа запреть в Украину
flacon9havi    31.01.2019, 19:06
Оценка:  0
flacon9havi
Урзаев. Батько що, не навчив заробляти? Чи тільки цьому і навчив?
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