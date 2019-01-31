В Киеве водитель маршрутки задержал вора

Водитель избил и задержал вора, который пытался его ограбить. Инцидент был зафиксирован видеорегистратором в салоне.

Водитель маршрутного такси в Киеве задержал и избил мужчину, который пытался его ограбить. Об этом в четверг, 31 января, сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Петлюры.

На опубликованном видео видно, как молодой человек заходит в салон и, воспользовавшись тем, что водитель вышел, полез к его вещам. Однако, в этот самый момент водитель вернулся и набросился на злоумышленника.

Отмечается, что задержанного зовут Урзаев Аяс Рафшанович, и это не первая его кража.

Напомним, в Киеве приговорили мужчину за попытку украсть ведро шашлыков. А несколькими днями ранее под Киевом ограбили народного депутата.

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