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В Киеве поднимают тарифы на воду

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НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для Киевводоканала на 11,4%.
Повышены тарифы на водоснабжение и водоотвод
Повышены тарифы на водоснабжение и водоотвод
УНН

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 февраля 2019 года повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО Киевводоканал на 11,4% - до 20,376 грн (с НДС 3,396 грн) за кубометр. Текст соответствующего постановления НКРЭКУ обнародован в газете Урядовый курьер в четверг, 31 января.

Согласно тексту документа, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 25 января.

Указано, что тариф на услуги централизованного снабжения холодной воды, водоотведения с использованием внутридомовых систем установлен на уровне 21,756 грн (в том числе НДС 3,626 грн), что на 11% выше тарифов, действующих до 1 февраля.

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Теги: Киев, Тарифы ЖКХ, вода, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, водоканал, водоснабжение, Киевводоканал, повышение тарифов
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Источник: korrespondent.net

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