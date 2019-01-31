В Киеве на взятке задержали замглавы Печерской РГА

Замглавы Печерской районной в городе Киеве госадминистрации задержали по подозрению в получении взятки.

В Киеве по подозрению во взяточничестве задержали заместителя председателя Печерской райгосадминистрации. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

"В четверг, 31 января 2019 года, на получении неправомерной выгоды задержан заместитель председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, указанное должностное лицо, будучи одновременно председателем постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению конкурса на право аренды имущества территориальной общины Киева, "требовал от предпринимателя взятку в размере 20 тысяч гривен за решение вопроса о предоставлении в аренду помещений, находящихся в ведении РГА".

В частности, в прокуратуре утверждают, что чиновника задержали после получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Ранее чиновницу Харьковского городского совета задержали при получении 84 тысяч гривен взятки, которую она якобы требовала за содействие в усыновлении ребенка.

Также сообщалось, что начальника госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина будут судить за взятку в 650 тысяч гривен.

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