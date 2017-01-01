Под Киевом избили преподавателя английского Мохаммеда Сисейя

Неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка Мохаммеда Сисейя в Борисполе. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Борисполе под Киевом, неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ, сообщает со ссылкой на данные полиции в четверг, 31 января, УНН.

"В Борисполе 26 января преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя, жестоко избил неизвестный. Мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Сейчас проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент", - рассказал агентству спикер областного управления полиции Николай Жукович.

По данным свидетелей, между пострадавшим и нападавшим произошел конфликт, в результате которого неизвестный избил мужчину, однако не ограбил.

По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

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