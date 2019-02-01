В Киеве столкнулись пять машин, есть жертвы

В аварии пострадали три человека. Позже в больнице от полученных травм скончалась пассажирка автомобиля Mazda.

В Киеве на площади Победы произошла крупная авария с участием пяти автомобилей, в результате которой погиб один человек и еще два пострадали. Об этом сообщили Вартові Еспресо в ночь на пятницу, 1 февраля.

В аварию попали автомобили Skoda, Mazda, Daewoo, Audi i Toyota. На опубликованном видео видно, как Audi на большой скорости вылетел на перекресток, сбив несколько автомобилей. В результате столкновения Mazda загорелась. Пожар тушили спасатели.

Из-за аварии образовалась пробка в сторону Крещатика.

В аварии пострадали три человека. Позже в больнице от полученных травм скончалась 47-летняя пассажирка Mazda.

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Накануне в Киеве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе водитель грузовика сбил насмерть пенсионерку и скрылся.

Также сообщалось, что в Киеве произошел третий за неделю случай смерти водителя за рулем.

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