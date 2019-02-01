На Троещине в Киеве "накрыли" сеть игорных заведений

В Украине должен быть прозрачный лотерейный бизнес, построенный по европейским стандартам.

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Столичные правоохранители задержали дельцов, которые под видом лотерей организовали сеть игорных заведений в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи М.С.Л.

В ходе спецоперации были проведены обыски по месту жительства “бизнесменов“, из помещений игорных заведений Золотая Подкова и Лотерея изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

Как отмечается, в последнее время похожая информация поступает от правоохранителей из разных областей Украины: разоблачают нелегальные сети, задерживают и наказывают их организаторов.

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“М.С.Л. приветствует такие действия правоохранительных органов и готово содействовать в выявлении и прекращении работы любых заведений, проводящих незаконную игровую деятельность. Мы убеждены, что существование нелегальных игровых заведений под видом лотерей не только дискредитирует законных операторов лотерей, но и наносит ущерб государственному бюджету страны и гражданам. Деятельность правоохранительных органов - это важный шаг в очистке рынка, впрочем, этого недостаточно“, - подчеркивается в сообщении.

В Украине должен быть прозрачный лотерейный бизнес, построенный по европейским стандартам, государственная лотерея призывает соответствующие государственные органы, в частности, Министерство финансов Украины, “разработать и утвердить долгожданные лицензионные условия“.

Как сообщалось в апреле 2018, в Киеве задержали 12 налетчиков, громивших игровые залы.