В Киеве из машины украли $130 тысяч

Полиция ввела план Перехват: ищут двоих мужчин на черном тонированном BMW 535, которые украли сумку с деньгами.

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 1 февраля, неизвестные разбили окно в автомобиле и украли рюкзак с крупной суммой денег, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Полиция объявила план Перехват. Ищут двоих мужчин на автомобиле BMW 535 черного цвета, на котором они скрылись после ограбления.

По предварительной информации, около 17:00 на Голосеевском проспекте неизвестные разбили стекло в автомобиле SsangYong и украли рюкзак, в котором находилось 130 тысяч долларов.

После этого злоумышленники скрылись на тонированном BMW 535 черного цвета с номерами АА2874ХА.

Напомним, в декабре в Киеве из ресторана украли сумку с $160 тысячами.

А перед этим в Киеве налетчики отобрали у мужчины сумку с деньгами. Инцидент попал на видео.

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