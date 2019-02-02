В Киеве возле метро похитили двух девушек - СМИ

Двое мужчин якобы представились сотрудниками полиции и затащили двух девушек в автомобиль.

В Дарницком районе Киева возле станции метро Осокорки двое мужчин, представившиеся сотрудниками полиции, похитили двух девушек. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источники.

По данным издания, похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе.

По состоянию на 06:30 в Киеве ввели план Перехват. Правоохранители ищут Hyundai Accent с двумя девушками и двумя мужчинами в салоне. Предварительно, похитители вооружены.

Один из "полицейских" худощавый, среднего роста, в синей куртке, второй — полный, в темной куртке.



Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве на Оболони похитили двух девушек. Сообщалось, что они звали на помощь и отбивались от похитителей, но никто не успел ничего сделать, хотя на улице было достаточно людно.

Позже выяснилось, что молодой человек "похитил" свою девушку, чтобы признаться ей в любви и сделать предложение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet