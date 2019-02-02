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В Киеве возле метро похитили двух девушек - СМИ

Комментариев: 1
Двое мужчин якобы представились сотрудниками полиции и затащили двух девушек в автомобиль.
Полиция объявила план перехват в Киеве
Полиция объявила план перехват в Киеве
dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева возле станции метро Осокорки двое мужчин, представившиеся сотрудниками полиции, похитили двух девушек. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источники.

По данным издания, похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе.

По состоянию на 06:30 в Киеве ввели план Перехват. Правоохранители ищут Hyundai Accent с двумя девушками и двумя мужчинами в салоне. Предварительно, похитители вооружены. 

Один из "полицейских" худощавый, среднего роста, в синей куртке, второй — полный, в темной куртке.

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве на Оболони похитили двух девушек. Сообщалось, что они звали на помощь и отбивались от похитителей, но никто не успел ничего сделать, хотя на улице было достаточно людно.

Позже выяснилось, что молодой человек "похитил" свою девушку, чтобы признаться ей в любви и сделать предложение.

 

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Теги: Киев, полиция, похищение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    02.02.2019, 10:14
Оценка:  0
Духовный_скреп
"Позже выяснилось, что молодой человек "похитил" свою девушку.,чтобы признаться ей в любви"..Блть,ну что можно сказать по этому поводу...Что у жениха IQ в районе 40-ка,и если невеста даст добро,то династия дебила продолжится.
GreenPeace!    02.02.2019, 10:19
Оценка:  0
GreenPeace!
Когда читала новости,у меня была первая мысль,кто-то хотел сделать предложерие любимой.
GreenPeace!    02.02.2019, 10:20
Оценка:  0
GreenPeace!
Интуиция редко подводит меня.
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