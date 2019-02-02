Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

29-летний бизнесмен под наркотиками: В МВД назвали виновника жуткого ДТП в Киеве

Комментариев: 4
Свидетели отмечали, что после ДТП водитель находился в неадекватном состоянии и предположили, что у него случился приступ эпилепсии.
Вскоре выяснилось, что водитель находился под действием наркотиков.
Вскоре выяснилось, что водитель находился под действием наркотиков.
kiev.informator.ua

Виновник трагического ДТП на площади Победы находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщают представители МВД.

Читай также: Появилось видео смертельного столкновения 5 машин в центре Киева

ДТП произошло в четверг, 31 января. В вечерний час-пик автомобиль Audi проехал на красный свет и на большой скорости протаранил сбоку стоящие в пробке машины. Удар пришелся на Mazda, женщину за рулем которой спасти, к сожалению, не удалось.

По словам представителей МВД, виновником аварии стал 29-летний киевский бизнесмен Алексей Сахаров. Свидетели отмечали, что после ДТП водитель находился в неадекватном состоянии и предположили, что у него случился приступ эпилепсии. Вскоре выяснилось, что он находился под действием наркотиков. 

Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро похитили двух девушек - СМИ.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, неадекватный водитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    02.02.2019, 11:40
Оценка:  0
Духовный_скреп
Воно бизнэсмэн...Падаль.Женщину ,мразь жизни лишило.Теперь будет,как всегда: болел,сердце,следователь показания потерял...
Духовный_скреп    02.02.2019, 11:41
Оценка:  0
Духовный_скреп
Блть,на месте разрывать на части надо.Как я завидую горцам с кровной местью...
Zasprovedlivost    02.02.2019, 11:36
Оценка:  -1
Zasprovedlivost
В нашей продажной стране "правосудие" может быть только у самосуда...
SergioS    02.02.2019, 11:33
Оценка:  +3
SergioS
Истинный "бизнесмен" и видать штырило его не по детски
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь