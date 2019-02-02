29-летний бизнесмен под наркотиками: В МВД назвали виновника жуткого ДТП в Киеве

Свидетели отмечали, что после ДТП водитель находился в неадекватном состоянии и предположили, что у него случился приступ эпилепсии.

Виновник трагического ДТП на площади Победы находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщают представители МВД.

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ДТП произошло в четверг, 31 января. В вечерний час-пик автомобиль Audi проехал на красный свет и на большой скорости протаранил сбоку стоящие в пробке машины. Удар пришелся на Mazda, женщину за рулем которой спасти, к сожалению, не удалось.

По словам представителей МВД, виновником аварии стал 29-летний киевский бизнесмен Алексей Сахаров. Свидетели отмечали, что после ДТП водитель находился в неадекватном состоянии и предположили, что у него случился приступ эпилепсии. Вскоре выяснилось, что он находился под действием наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро похитили двух девушек - СМИ.