В Киеве масштабный пожар на складах

Возле метро Лесная и рынка Дарынок на площади 5000 квадратных метров горят склады стройматериалов.

На Лесном в Киеве горят склады kiev.informator.ua

В Деснянском районе Киева в субботу, 2 февраля, произошел сильный пожар на складах стройматериалов, сообщает Информатор.

"Около 11:54 загорелись склады стройматериалов по адресу Красноткацкая, 69, недалеко от ТЦ Дарынок и метро Лесная", - говорится в сообщении.

По данным издания, площадь пожара превышает 600 метров.

"Черный и едкий дым окутал все вокруг, неприятный запах чувствуется даже в метро Лесная. Пока информации о пострадавших нет", - пишет ииздание.

На место выехали несколько пожарных расчетов. Также на месте дежурит полиция. Причины происшествия установит следствие.

"По состоянию на 14.00 площадь пожара складского здания составляет 5 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники госслужбы по ЧС", - говорится в сообщении ГСЧС.

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Как сообщалось, в ночь на пятницу в Киеве на улице Попудренка в Деснянском районе горели МАФы.

Ранее в Киеве произошел пожар на строительном рынке Юность. Тогда в одноэтажном здании площадью 450 кв. м огонь распространился на 250 кв. м. В здании были расположены магазины керамической плитки, строительных материалов и состава с древесиной.

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