Полиция Киева нашла "украденных" утром девушек - подробности дела

В полиции отмечают, что со всеми участниками инцидента все в порядке, ни у кого никаких претензий нет.

Сообщение о похищении двух девушек вооруженными людьми не соответствует действительности 24tv.ua

Сообщение о похищении двух девушек вооруженными людьми не соответствует действительности. Об этом сообщает Нацполиция на своей странице в Facebook.

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Как сообщают в полиции, трое подруг всю ночь отдыхали в компании парней. Утром две девушки уехали продолжать отдых, забыв о третьей, которая и позвонила в полицию, решив, что ее подруг украли.

В полиции отмечают, что со всеми участниками инцидента все в порядке, ни у кого никаких претензий нет.

Утром в субботу, 2 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в районе метро "Осокорки" двух девушек силой посадили в автомобиль Hyundai Accent и скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Днепре спецназ со штурмом освобождал похищенную девочку.