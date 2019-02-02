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Полиция Киева нашла "украденных" утром девушек - подробности дела

Комментариев: 5
В полиции отмечают, что со всеми участниками инцидента все в порядке, ни у кого никаких претензий нет.
Сообщение о похищении двух девушек вооруженными людьми не соответствует действительности
Сообщение о похищении двух девушек вооруженными людьми не соответствует действительности
24tv.ua

Сообщение о похищении двух девушек вооруженными людьми не соответствует действительности. Об этом сообщает Нацполиция на своей странице в Facebook.

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Как сообщают в полиции, трое подруг всю ночь отдыхали в компании парней. Утром две девушки уехали продолжать отдых, забыв о третьей, которая и позвонила в полицию, решив, что ее подруг украли.

В полиции отмечают, что со всеми участниками инцидента все в порядке, ни у кого никаких претензий нет.

Утром в субботу, 2 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в районе метро "Осокорки" двух девушек силой посадили в автомобиль Hyundai Accent и скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Днепре спецназ со штурмом освобождал похищенную девочку.

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Теги: похищение, полиция, Киев
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Комментариев (5)
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MC_Aronoff    02.02.2019, 16:21
Оценка:  0
MC_Aronoff
Страшная месть - месть страшной подруги.

ПыСы: письменное согласие на секс было?
filk    02.02.2019, 16:20
Оценка:  +2
filk
Слишком много развелось лядей гулящих
ANDREICH    02.02.2019, 16:18
Оценка:  +2
ANDREICH
Хвойдули
Ed    02.02.2019, 15:55
Оценка:  +2
Ed
Потаскушки...
Хюндай    02.02.2019, 15:32
Оценка:  +8
Хюндай
Пить надо меньше,или в стельку что бы руки кнопок телефона не нажимали.
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