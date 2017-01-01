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Площадь пожара на складах в Киеве увеличилась

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К ликвидации пожара привлечены 123 человека личного состава и 31 единица техники ГСЧС.
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
facebook.com/pg/DSNSKyiv

Площадь пожара на территории складских помещений в Деснянском районе Киеве, по состоянию на 17:00, выросла с 5000 до 10 000 квадратных метров. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает ГУ ГСЧС в Киеве в соцсети Facebook.

По словам спасателей, на территории объекта со складскими помещениями отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, что создает сложность для тушения пожара.

"Площадь пожара составляет около 10 000 кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 123 человека личного состава и 31 единица техники ГСЧС.

 

 

Ранее в Киеве на улице Попудренка в Деснянском районе горели МАФы.

 

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Теги: Киев, фото, пожар, пожарные, склад, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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