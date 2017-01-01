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В полиции отрицают информацию о похищении двух девушек в Киеве

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Со всеми участниками события все хорошо, отметили в полиции столицы.
По данным полиции, информация не соответствует действительности
По данным полиции, информация не соответствует действительности
МВД Украины

Информация о похищении двух девушек в Киеве не соответствует действительности. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции отметили, что трое девушек всю ночь гуляли в компании с парнями. Потом две из них уехали развлекаться дальше, а про третью забыли. Она и сообщила о якобы похищении.

"Никто никого не похищал. Со всеми участниками события все хорошо. Претензий никто ни к кому не имеет", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2018 года в Киеве похитили двух девушек. Они якобы звали на помощь и отбивались от похитителей, но никто не успел ничего сделать, хотя на улице было достаточно людно. Позже выяснилось, что молодой человек "похитил" свою девушку, чтобы признаться ей в любви и сделать предложение.

 

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Теги: Киев, полиция, похищение, похищения людей
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Источник: korrespondent.net

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