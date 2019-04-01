Масштабное ДТП в Киеве: водителя Audi арестовали без права залога

Мужчина также подозревается в препятствовании работе журналистов.

Подозреваемого в совершении аварии в центре Киева на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского водителя Audi арестовали на два месяца без права внесения залога. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, подозреваемого доставили на заседание на каталке в сопровождении врачей.

Прокурор сообщил, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Он также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - в препятствовании работе журналистов. Отмечается, что подозреваемый сломал камеру съемочной группе Чрезвычайных новостей, которые зафиксировали его знакомого за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, водитель отказался добровольно предоставить биологические образцы.

"Водителя Audi арестовали на 2 месяца без права на залог. Срок действия постановления до 1.04.2019", - пишет Максимец.

Напомним, 1 февраля в центре Киева столкнулись автомобили Skoda, Mazda, Daewoo, Audi и Toyota. В результате аварии погибла водитель Mazda.

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