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В Киеве произошла новая смерть водителя за рулем

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Мужчина успел затормозить и попросил пассажира вызвать "скорую", однако, медики не смогли его реанимировать.
На место прибыла "скорая помощь", но спасти водителя не удалось
На место прибыла "скорая помощь", но спасти водителя не удалось
kiev.informator.ua

На улице Шолом-Алейхема водитель такси умер за рулем собственного автомобиля. Он вез пассажира, когда вдруг остановился и попросил вызвать скорую помощь. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 22:40. Попытка реанимировать таксиста оказалась тщетной.

Умершему было около 50 лет. Он таксовал на собственном автомобиле и вечером в субботы вез очередного пассажира. Проезжая мимо рынка Юность он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Пассажир сразу позвонил на линию 103. Прибывшие медики переместили водителя в карету скорой помощи и попытались реанимировать, однако, вернуть его к жизни не удалось.

На место прибыл экипаж патрульной полиции, который взял показания у пассажира. Причины смерти устанавливаются.

 

 

Напомним, в течение предыдущей неделе в Киеве три человека умерли за рулем. В ходе одной из этих смертей авто с умершим водителем врезалось в стену.

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Теги: Киев, ДТП, смерть, видео, фото, водитель, умер
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Источник: korrespondent.net

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