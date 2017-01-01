В Киеве произошла новая смерть водителя за рулем

Мужчина успел затормозить и попросил пассажира вызвать "скорую", однако, медики не смогли его реанимировать.

На место прибыла "скорая помощь", но спасти водителя не удалось kiev.informator.ua

На улице Шолом-Алейхема водитель такси умер за рулем собственного автомобиля. Он вез пассажира, когда вдруг остановился и попросил вызвать скорую помощь. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 22:40. Попытка реанимировать таксиста оказалась тщетной.

Умершему было около 50 лет. Он таксовал на собственном автомобиле и вечером в субботы вез очередного пассажира. Проезжая мимо рынка Юность он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Пассажир сразу позвонил на линию 103. Прибывшие медики переместили водителя в карету скорой помощи и попытались реанимировать, однако, вернуть его к жизни не удалось.

На место прибыл экипаж патрульной полиции, который взял показания у пассажира. Причины смерти устанавливаются.

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Напомним, в течение предыдущей неделе в Киеве три человека умерли за рулем. В ходе одной из этих смертей авто с умершим водителем врезалось в стену.

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