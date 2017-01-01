Масштабный пожар в Киеве тушат 137 спасателей

Задачу спасателям усложняет отсутствие пожарных гидрантов поблизости, а также слабое давление в трубах.

Пожар на складах в Деснянском районе Киеве тушат 137 пожарных, также привлечены 35 единиц техники. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что локализовать пожар удалось лишь спустя 11 часов после его начала.

"2 февраля в 11 час. 52 мин. в Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению строительных материалов, электроинструмента и медикаментов возник пожар. В 23 час. 03 мин. пожар локализован на площади 10 тыс. 500 м кв", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что по предварительным данным, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.

Задачу спасателям усложняет отсутствие пожарных гидрантов поблизости, а также слабое давление в трубах, из-за чего напор воды недостаточен в условиях подобного пожара.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 137 человек личного состава и 35 единицы техники ГСЧС. Причина пожара выясняется.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Киеве.

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Напомним, накануне сообщалось, что по состоянию на 17:00, площадь пожара выросла с 5000 до 10 000 квадратных метров.

Ранее в Киеве на улице Попудренка в Деснянском районе горели МАФы.

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