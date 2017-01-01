В Киеве ограбили депутата из Хмельницкого - СМИ

У депутата в элитном ресторане украли около четырех тысяч долларов, банковские карты и документы.

В Киеве обокрали главу постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов Хмельницкого облсовета Ивана Гладуняка. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает Страна со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в пятницу, 1 февраля в элитном ресторане узбекской кухни Эшак в Киеве.

Отмечается, что у чиновника похитили около четырех тысяч долларов, документы и банковские карты. Полиция завела дело по статье 185 (кража) УК Украины, но воров пока установить не удалось.

Судя по декларации за прошлый год, депутат Гладуняк далеко не бедный человек - у него много недвижимости в столице и области, земельные участки и свой бизнес. Ранее Гладуняк был мэром города атомщиков Нетишина и губернатором Хмельницкой области во времена президентства Виктора Ющенко.

Ранее стало известно, что в Киеве в четверг, 31 января, посреди улицы у здания Центральной избирательной комиссии умер бывший депутат Верховной Рады. Как стало известно позже, умершим оказался Анатолий Корж - экс-помощник второго президента Украины Леонида Кучмы.

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