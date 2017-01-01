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Пожар на складах в Киеве: спасатели заявили об угрозе обвала

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После масштабного пожара, который продолжают тушить в Деснянском районе столицы, существует угроза обрушения конструкций.
Пожар на складах в Киеве: спасатели заявили об угрозе обвала
kyiv.dsns.gov.ua

Строительные конструкции, пострадавшие во время пожара на складах возле станции метро Лесная, могут обвалиться. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Масштабный пожар на улице Красноткацкой в Деснянском районе Киева тушили со вчерашнего дня. По состоянию на утро воскресенья наблюдается тление отдельными очагами на площади около двух тысяч квадратных метров.

"Существует угроза обрушения строительных конструкций", - отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщалось, ночью на месте работали 137 пожарных и 35 единиц техники. Пожар локализовали в 23:03.

Ранее стало известно, что площадь пожара выросла с 5000 до 10 000 квадратных метров

 

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Теги: Киев, пожар, обрушение, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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