Пожар бушевал на огромной площади больше суток, его локализировали только к ночи 2 февраля.

Спасатели отчитались о ликвидации пожара на складах в Киеве

Сутки в огне: спасатели потушили склады на Красноткацкой

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Сутки в огне: спасатели потушили склады на Красноткацкой

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Спасателям удалось потушить масштабный пожар на складах по улице Красноткацкой, 69 в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Огонь удалось полностью ликвидировать к 14:30, отметили в ведомстве. Там напомнили, что пожар в складском помещении с пластиковыми, бумажными материалами и электроникой тушили больше суток.

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Сообщение о возгорании четырехэтажного здания поступило 2 февраля в 11:52, огонь распространился на десятки тысяч метров квадратных, его удалось локализировать только к ночи.

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Сегодня утром спасатели продолжали тушить отдельные очаги пожара на площади в 1500 м2 и предупреждали об опасности обвала строительных конструкций в помещении.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели продолжают бороться с огнем на складах в Деснянском районе Киева по улице Красноткацкой.