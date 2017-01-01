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Сутки в огне: спасатели потушили склады на Красноткацкой

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Пожар бушевал на огромной площади больше суток, его локализировали только к ночи 2 февраля.
Сутки в огне: спасатели потушили склады на Красноткацкой
© dsns.gov.ua
Фото 1/8
  • Спасатели отчитались о ликвидации пожара на складах в Киеве
  • Пожар по улице Красноткацкой не удавалось потушить больше суток
  • Из-за отсутствия противопожарных перегородок огонь распространялся очень быстро
  • Площадь пожара на складах в Киеве к вечер 2 февраля увеличилась до 10 тысяч м2
  • Пожар на Красноткацкой локализировали только к ночи 2 февраля
  • Сегодня утром огонь все еще пылал на площади в 1500 м2
  • Спасателям пришлось отдельно подводить воду к складам, но напора не хватало
  • Склады возле метро "Лесная" пытали больше суток
Сутки в огне: спасатели потушили склады на Красноткацкой
Спасатели отчитались о ликвидации пожара на складах в Киеве
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Спасателям удалось потушить масштабный пожар на складах по улице Красноткацкой, 69 в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Огонь удалось полностью ликвидировать к 14:30, отметили в ведомстве. Там напомнили, что пожар в складском помещении с пластиковыми, бумажными материалами и электроникой тушили больше суток.

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Сообщение о возгорании четырехэтажного здания поступило 2 февраля в 11:52, огонь распространился на десятки тысяч метров квадратных, его удалось локализировать только к ночи. 

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Сегодня утром спасатели продолжали тушить отдельные очаги пожара на площади в 1500 м2 и предупреждали об опасности обвала строительных конструкций в помещении.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели продолжают бороться с огнем на складах в Деснянском районе Киева по улице Красноткацкой.

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Теги: пожар, склады, Киев, ГосЧС, огонь
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