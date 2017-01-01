В Киеве ночью сохранится сильный туман

Водителей предупреждают о плохой видимости на дорогах и рекомендуют снизить скорость движения во время управления автомобилем.

Киевская городская государственная администрация предупредила водителей о сильном тумане, который сохранится ночью 4 февраля. По данным Укргидрометцентра, видимость составит менее 100 метров, информировала пресс-служба КГГА.

"К концу дня 3 февраля и ночью 4 февраля в столице сохранится сильный туман, видимость менее 100 м (II уровень опасности, оранжевый)" – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включить противотуманные фары совместно с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в пятницу, 1 февраля, из-за тумана на трассе Киев-Одесса столкнулись шесть автомобилей, а в аэропорту Киев не смог приземлиться рейс из Анкары с двумя футбольными командами на борту.

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