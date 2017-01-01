Кличко: АГУ обратилось в Минфин по поводу разъяснений относительно несвоевременного перерасчета субвенций

На заседании правления Ассоциации городов Украины (АГУ), которое состоялось в Киеве, председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что, согласно законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и жилищные субсидии населению предоставляются за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Субвенция должна перечисляться ежемесячно. Но в течение 2017-2018 годов указанная субвенция перечислялась местным бюджетам несвоевременно, пишет пресс-служба.

“В частности, по данным Госстата, задолженность государственного бюджета за льготы и субсидии в апреле 2017 составила 35 млрд грн, а в феврале 2018 - 30 млрд гривен. В связи с этим главные распорядители средств местных бюджетов не могли своевременно возмещать стоимость субсидий и льгот, предоставляемых населению. В частности, предприятиям по предоставлению, поставке, транспортировке, распределению электрической энергии и природного газа. В результате предприятия начали подавать исковые заявления в местные органы соцзащиты по взысканию задолженности за несвоевременное возмещение средств за предоставленные льготы и субсидии населению”, - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что часть решений суда принимаются в пользу предприятий. То есть суд обязал органы местного самоуправления платить поставщикам услуг задолженность, возникшую в результате несвоевременного перечисления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

“Потенциальные потери местных бюджетов за несвоевременный перерасчет государством субвенции в 2017-2018 годах в случае подачи в суд предприятиями по всей Украине могут составить около 7 млрд гривен. Поэтому АГУ обратилась в Минфин предоставить разъяснения, за какие средства городам платить судебные требования, возникшие в результате несвоевременного перечисления субвенции государством. А также Ассоциация обратилась к правительству с просьбой предусмотреть средства в государственном бюджете Украины на возмещение решений судов, вызванных несвоевременным перечислением субвенции”, - подчеркнул Виталий Кличко.