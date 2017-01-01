На Подоле накрыли стриптиз-клуб с секс-услугами

Девушки брали за свои услуги от полутора тысяч гривен.

На столичном Подоле работники полиции пресекли деятельность стриптиз-клуба, где клиентам предоставляли сексуальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что на момент прибытия полицейских в заведении находилось шесть девушек, которые за свои услуги брали от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, организовали место разврата и вербовали девушек для занятия проституцией две женщины, которые выполняли роль сутенерш.

“В клубе и по месту жительства организатора провели санкционированные обыски, во время которых изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, рабочую и рекламную документацию“, - добавил Ищенко.

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Задержаны - 31-летняя организатор и 35-летняя соорганизатор, которая работала администратором клуба (в 2014 году она попала в поле зрения правоохранителей за сутенерство - и получила условный срок).

“Злоумышленницам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное женщинам грозит до семи лет лишения свободы“, – отметил Ищенко.

Правоохранители говорят, что действия мошенниц могут получить дополнительную квалификацию после проведения всех необходимых следственных действий.

Как сообщалось 31 января, в Винницкой области женщина продавала девушек в секс-рабство.