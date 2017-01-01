В Киеве частично ограничат движение еще по двум мостам

Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Движение ограничат в связи с ремонтными работами Getty Images

В Киеве во вторник, 5 февраля, в связи с ремонтными работами ограничат движение по Южному и Северному мостам. Об этом сообщила пресс-служба КК Киевавтодор на своей странице в соцсети Facebook.

Так, на Южном мостовом переходе с 11:00 до 17:00 ограничат движение в направлении Столичного шоссе.

На Северном мосту через Днепр с 16:00 до 20:00 ограничат движение в направлении жилого массива Оболонь.

Кроме того, на Северном мосту с 21:00 до 01:00 будет ограничено движение в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Киеве произошел обвал части конструкции пешеходного моста.

Напомним, в Киеве капитально отремонтируют мост Метро через Днепр. Работы продлятся 22 месяца.

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