В полиции прокомментировали обстрел офиса профсоюза журналистов

Информация, что повреждение образовалось в результате выстрела из огнестрельного оружия, не подтвердилась.

Полиция отрицает информацию об обстреле окна Киевской региональной организации Национального союза журналистов из огнестрельного оружия. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщается на сайте полиции Киева.

Так, 4 февраля в 14:44 на линию 102 поступило сообщение о том, что в здании НСЖУ на улице Крещатик повредили окно. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

По словам заявительницы, происшествие случилось вечером 31 января. Сотрудница учреждения заметила повреждения в окне, но не придала этому значения.

"Сегодня женщина обратилась в дежурную часть Шевченковского управления полиции для написания заявления. Следственно-оперативная группа задокументировала факт повреждения внешнего стеклопакета (внутренний стеклопакет не поврежден). С места происшествия ничего не изымали. Информация о том, что повреждение образовалось в результате выстрела из огнестрельного оружия, не подтвердилась. Данное сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции", - сказано в сообщении.

Проводится проверка для установления обстоятельств повреждения окна.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы.

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