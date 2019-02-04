ФГИ оформил право собственности на Гостиный двор

Фонд госимущества зарегистрирован владельцем здания Гостиного двора площадью более 12 тысяч кв м.

Суд вернул Гостиный двор в собственность государства в прошлом году Wikipedia

Право собственности на здание Гостиного двора в Киеве зарегистрировано за Фондом госимущества Украины. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные госреестра прав на недвижимое имущество в понедельник, 4 февраля.

Так, 21 января Фонд госимущества был зарегистрирован владельцем здания Гостиного двора площадью 12752 кв м на Контрактовой площади, 4.

В качестве государственного регистратора указан Александр Исиков.

Напомним, в феврале 2018 года Гостиный двор вернулся в собственность государства. Такое решение вынес апелляционный хозяйственный суд Киева.

Фото: Наші гроші

Как известно, Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

А 20 сентября 2012 года Киевсовет передал Укрреставрации в аренду на пять лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение вызвало стихийную акцию за сохранение здания Гостиного двора.

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры Гостиный двор.

ФГИ обратилось в Хозсуд Киева с иском о расторжении договора аренды. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Прокуратура Киева внесла апелляционную жалобу на это решение, которая была удовлетворена в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.

В 2011 году в Киеве началось мощное движение за сохранение Гостиного двора. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года Укрреставрация согласилась законсервировать здание Гостиного двора. 22 декабря 2015 года Кабинет министров поддержал решение суда о признании Гостиного двора памятником архитектуры.

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