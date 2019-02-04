В Киеве ребенок выпал из окна шестого этажа
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В Киеве на Борщаговской улице в понедельник, 4 февраля, из окна высотки выпал мальчик. Ребенок остался жив.
Об этом пишет Информатор.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:30.
По предварительной информации, ребенок выпал из окна шестого этажа десятиэтажного дома. В результате падения 12-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.
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Что именно стало причиной падения - на данный момент неизвестно. Мать мальчика уехала в медицинское учреждение вместе с медиками. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.
Ранее во Львове из окна квартиры на шестом этаже выпал 16-летний школьник. От полученных травм он скончался на месте.