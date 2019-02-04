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В Киеве ребенок выпал из окна шестого этажа

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Мальчик жив, его госпитализировали. Что именно стало причиной падения, пока неизвестно.
На месте работал экипаж патрульной полиции
На месте работал экипаж патрульной полиции
kiev.informator.ua

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В Киеве на Борщаговской улице в понедельник, 4 февраля, из окна высотки выпал мальчик. Ребенок остался жив.

Об этом пишет Информатор.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:30.

По предварительной информации, ребенок выпал из окна шестого этажа десятиэтажного дома. В результате падения 12-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

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Что именно стало причиной падения - на данный момент неизвестно. Мать мальчика уехала в медицинское учреждение вместе с медиками. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Ранее во Львове из окна квартиры на шестом этаже выпал 16-летний школьник. От полученных травм он скончался на месте.

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Теги: Киев, ребенок, падение, высотка, мальчик
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Источник: korrespondent.net

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