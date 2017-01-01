Аварийно-восстановительные бригады уже на месте и работают над устранением повреждения. Закончить ремонт теплосети коммунальщики планируют утром в среду.

В Киеве на центральной улице Крещатик произошло аварийное повреждение теплосети. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго во вторник, 5 февраля.

"На время проведения ремонтных работ без централизованного теплоснабжения и горячей воды осталось 32 здания – 19 жилых домов, 11 ведомств и две школы (улицы Лютеранская, Ольгинская, Станиславского, Крещатик, Франко)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады уже на месте и работают над устранением повреждения.

Закончить ремонт теплосети коммунальщики планируют до 06:00 среды, 6 февраля. Сразу после завершения работ поставки тепла и горячей воды будут постепенно восстановлены во все здания.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева десятки зданий остались без отопления и горячей воды

Напомним, в декабре в Соломенском районе Киева произошла авария на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвару. Тогда без отопления остались 750 зданий, среди которых десять лечебных учреждений и 34 детских учебных заведений.

Также сообщалось, что в Киеве перекрыли дорогу жители дома №1/15 на улице Турчина, в домах которых отсутствует отопление и горячая вода.

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