В Киеве создадут более эффективную модель управления системой централизованного теплоснабжения - КГГА

оммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” продолжает работать над повышением эффективности управления системой централизованного теплоснабжения. Предприятие в партнерстве с Проектом USAID “Муниципальная энергетическая реформа в Украине” прорабатывают возможность использования нового программного обеспечения, что позволит иметь актуальную информацию о работе системы теплоснабжения, оперативно реагировать на аварийные и нештатные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

КП “Киевтеплоэнерго”, которое стало исполнителем услуг по снабжению горячей воды и отопления в Киеве с мая прошлого года, после завершения сделки с ОАО “Киевэнерго” получает международную помощь в процессе модернизации схемы теплоснабжения столицы. 5-7 февраля в КП “Киевтеплоэнерго” специалисты Проекта USAID “Муниципальная энергетическая реформа в Украине” совместно с представителями польской компании Globema проводят третий этап обучения по использованию программного обеспечения для моделирования систем центрального теплоснабжения. В обучении кроме сотрудников “Киевтеплоэнерго” принимают участие коллеги-энергетики из Белой Церкви и Запорожья.

Новое программное обеспечение позволит воспроизвести на карте схему тепловых сетей города со всеми объектами и информацией о них: ТЭЦ, котельные, тепловые пункты, тепловые камеры, трубопроводы и даже задвижки на них. Все изменения в схеме тепловых сетей столицы будут автоматически отображаться в режиме онлайн.

Эта геоинформационная система (ГИС) позволит повысить эффективность управления централизованным теплоснабжением города: выполнять расчеты параметров работы теплосетей, отображать на карте актуальную информацию о повреждениях, количество отключенных потребителей и ход выполнения ремонтных работ, координировать действия персонала во время оперативных переключений. Это ускорит работу аварийно-восстановительных бригад, будет способствовать снижению потерь тепловой энергии и значительно повысит качество теплоснабжения.

В рамках Проекта USAID “Муниципальная энергетическая реформа в Украине” КП “Киевтеплоэнерго” уже получило современный программный комплекс, на базе которого будет внедрена ГИС. Сейчас специалисты КП “Киевтеплоэнерго” занимаются адаптацией программного комплекса к потребностям города.