В Киеве снег расчищают 367 единиц спецтехники и 32 бригады с ручной уборкой, - КГГА

С ночи 367 единиц спецтехники и 32 бригады по ручной уборке предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают на улично-дорожной сети, чтобы не допустить осложнений на дорогах столицы и обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба.

Ночью, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов, автодоровцы приступили к обработке посыпочными материалами дорог и улиц столицы. Первоначально обработка была проведена на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт.

Для обработки и очистки от снега тротуаров и остановок общественного транспорта, обслуживающих предприятия корпорации "Киевавтодор", задействовано тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, новейшая техника европейского производства "Bucher" и 32 бригады по ручной уборке.

Утром дорожники продолжили работу в усиленном режиме, в частности продолжаются работы по очистке от снега улиц местного значения и подходов к пешеходным переходам.

Специалисты коммунальной корпорации "Киевавтодор" внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети и принимают все меры, чтобы обеспечить для водителей и пешеходов безопасные условия передвижения по столице.