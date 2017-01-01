Киев подписал Меморандум о сотрудничестве в управлении отходами с французской компанией

Столичная мэрия и французская компания "СЮЭЗ Интернешнл CAC" подписали Меморандум о сотрудничестве в управлении отходами. Соответствующий документ подписали мэр Киева Виталий Кличко и вице-президент "Сюэз Интернешнл CAC" Александра Бургуан.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Сегодня мы подписываем важный документ для нашего города - Меморандум о взаимопонимании между городом Киевом и компанией "СЮЭЗ Интернешнл CAC"по жизненно важному вопросу для столицы - управление отходами. Ведь это сегодня проблема не только для Киева, но и для каждого города Украины" , - сказал Кличко.

Он добавил, что столица начинает долгосрочное сотрудничество с французскими партнерами и будет совместно разрабатывать стратегический план мероприятий по управлению отходами.

Мэр напомнил, что Киев производит примерно 1,2 млн тонн бытовых отходов ежегодно. А мощностей мусоросжигательного завода "Энергия" недостаточно, чтобы справиться с такими объемами. К тому же, завод “Энергия”, который был введен в эксплуатацию более 30 лет назад, нуждается в модернизации. Что касается полигонов бытовых отходов, отметил Кличко, они заполнены и должны быть закрыты в течение ближайших лет. А раздельный сбор бытовых отходов в Киеве пока не развит.

"Я надеюсь, что сотрудничество с нашим французским партнером станет толчком для Киева и для Украины в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Ведь "СЮЭЗ Интернешнл CAC" является мировым лидером по проектированию, строительству и управлению объектами переработки твердых бытовых отходов и водоочистки и вступает в партнерство с местными органами власти во многих странах мира. А Киев заинтересован в использовании такого опыта и в таком сотрудничестве", - подчеркнул он.

"Мы, как мировой лидер экологических услуг, были бы очень рады поделиться нашими экспертизами с Киевом и работать вместе, чтобы имплементировать европейские и мировые стандарты этих экологических услуг для Киева. - Чтобы найти лучшие решения, которые уже доступны и могут быть разработаны и адаптированы под ситуацию в Киеве", - отметила вице-президент" Сюэз Интернешнл CAC "Александра Бургуан.

Виталий Кличко поблагодарил посла Франции в Украине Изабель Дюмон за усилия в поддержке Украины, содействие сотрудничеству Киева с французским бизнесом.

Также мэр Киева провел встречу с делегацией руководителей высокого уровня французских компаний-членов Ассоциации работодателей Франции MEDEF International, в состав которой вошли 15 компаний различных секторов французской экономики, в частности, инфраструктуры, инвестиционного менеджмента, банковского сектора, консалтинга и другие компании, которые заинтересованы в инвестировании в экономику Украины и Киева.

"Наша цель - пообщаться с ответственными за принятие решений, чтобы лучше понять ситуацию в стране, возможности для инвестиций и налаживание партнерства, чтобы мы наработали новые направления сотрудничества", - отметил Президент Совета руководителей предприятий Франция-Украина в Ассоциации MEDEF International Николя Жаше.