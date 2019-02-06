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В Киеве трое мужчин пытались задушить таксиста

Комментариев: 4
Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
npu.gov.ua

В Подольском районе Киева 6 февраля трое мужчин напали на таксиста и пытались его задушить.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Один из троих мужчин, которые ехали на такси по городу, накинул водителю на шею веревку и начал его душить, второй пассажир закрывал таксисту глаза, а третий, сидящий спереди, бил его.

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"Таксист в этот момент нажал педаль газа и столкнулся с забором. Так он сумел ослабить давление веревки и убежать от нападавших. Прохожие, услышав крики о помощи, сразу вызвали полицию. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники забрали из автомобиля мобильный телефон и деньги, – говорится в сообщении.

Просмотрев видео с камер наблюдения, оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления, и впоследствии задержали их. Это уроженцы разных областей Украины, в Киеве они не имели постоянного места жительства.

По данному факту начато уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось 21 января, в Николаеве напали на таксиста и угнали его авто.

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Теги: таксист, нападение, Киев
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Комментариев (4)
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Катилин    06.02.2019, 17:25
Оценка:  +2
Катилин
Шо - нема рэволюций, так хоч якось пидробыть, абы додом нэ йихать працювать, то ж всьо такы у Кыеви, пашти кыяны))
Мухоморище    06.02.2019, 17:30
Оценка:  -3
Мухоморище
Это у тебя,лапоть,чухонский или мокшанский язык?))Чудо лишнехромосомное,козломордое)))
Gagarinn    06.02.2019, 17:40
Оценка:  -1
Gagarinn
Та то они с донбасяо
Твои лапотные друзья
Катилин    06.02.2019, 17:49
Оценка:  0
Катилин
Когда с донбасяо или лугандио, то сразу с фото и личным досье сливают во все СМИ и бигмир вместе с корреспондентом это делают в первую очередь, думаю это борцы за гиднисть всё таки)
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