В Киеве трое мужчин пытались задушить таксиста

Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.

В Подольском районе Киева 6 февраля трое мужчин напали на таксиста и пытались его задушить.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Один из троих мужчин, которые ехали на такси по городу, накинул водителю на шею веревку и начал его душить, второй пассажир закрывал таксисту глаза, а третий, сидящий спереди, бил его.

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"Таксист в этот момент нажал педаль газа и столкнулся с забором. Так он сумел ослабить давление веревки и убежать от нападавших. Прохожие, услышав крики о помощи, сразу вызвали полицию. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники забрали из автомобиля мобильный телефон и деньги, – говорится в сообщении.

Просмотрев видео с камер наблюдения, оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления, и впоследствии задержали их. Это уроженцы разных областей Украины, в Киеве они не имели постоянного места жительства.

По данному факту начато уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось 21 января, в Николаеве напали на таксиста и угнали его авто.