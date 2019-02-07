В Киеве на вокзале умер мужчина

Мужчина буквально на несколько минут опоздал на поезд, идущий в Лисичанск.

В Киеве на втором этаже Южного вокзала в четверг, 7 февраля, скончался пассажир. Мужчина опоздал на поезд, идущий в Лисичанск. Об этом пишет Информатор.

Труп обнаружили волонтеры, которые дежурят на вокзале, около 2:15.

По их словам, 39-летний мужчина буквально на несколько минут опоздал на поезд, идущий в Лисичанск. В здание вокзала он вошел будучи в состоянии алкогольного опьянения. Когда он узнал, что опоздал на свой поезд, то решил переночевать в зале ожидания.

Примерно через час волонтеры обнаружили, что пассажир плохо себя чувствует. Его пытались привести в чувство, используя нашатырный спирт. Все усилия волонтеров оказались напрасны.

На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая помощь и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

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