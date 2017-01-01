В Киеве мошенник завладел недвижимостью на 5 млн гривен

Преступник использовал по поддельные документы.

Мошеннику уже сообщили о подозрении, его объявили в розыск depositphotos.com

В Киеве мошенник завладел нежилым помещением коммунального предприятия столицы на сумму 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

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Мужчина использовал поддельные документы, чтобы реализовать свою схему. Он подделал инвестиционные договора и акты приема-передачи недвижимого имущества. Благодаря этим документам мошенник зарегистрировал за собой право собственности на 5 объектов недвижимости. Эти помещения находились в общей совместной собственности жильцов многоквартирных домов.

По подобной схеме мошенник завладел нежилым зданием, которое принадлежит одному из коммунальных предприятий Киева. злоумышленник нанес ущерб на сумму 4,2 млн грн. Это здание передали в уставный фонд частного общества, которое обратилось в Киевский городского совета с просьбой выделить ему территорию под строительство АЗС.

На незаконно отчужденные объекты недвижимости наложен арест. Мошеннику уже сообщили о подозрении, его объявили в розыск.

Как сообщалось 2 февраля, в Киеве злоумышленники переписывали на себя квартиры.