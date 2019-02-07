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В Киеве на Южном мосту ограничат движение

Комментариев: 3
Ограничения на мосту будут действовать с 20:00 7 февраля до 04:00 8 февраля .
Южный мост в Киеве
Южный мост в Киеве
youtube.com/Евгений Щекин

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение вечером 7 и ночью 8 февраля. 

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отмечается, движение транспорта ограничат в связи с ремонтом покрытия:

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7 февраля с 20:00 до 00:00 - в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе;
8 февраля с 00:00 до 04:00 - в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана.

Напомним, в Полтавской области вводится ограничение движения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн.

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Теги: мост, ограничение движения, дорога, Киев, Южный мост
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    07.02.2019, 17:02
Оценка:  0
WTF2wtf
Блин, Бигмир теперь вообще из россии модерируется?
Это не Южный мост на фото )))
WTF2wtf    07.02.2019, 17:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Это Самара? )))
WTF2wtf    07.02.2019, 17:06
Оценка:  +1
WTF2wtf
Точнее это не Киев вообще ))))
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