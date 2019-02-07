В Киеве на Южном мосту ограничат движение
Ограничения на мосту будут действовать с 20:00 7 февраля до 04:00 8 февраля .
В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение вечером 7 и ночью 8 февраля.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как отмечается, движение транспорта ограничат в связи с ремонтом покрытия:
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7 февраля с 20:00 до 00:00 - в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе;
8 февраля с 00:00 до 04:00 - в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана.
Напомним, в Полтавской области вводится ограничение движения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн.
Это не Южный мост на фото )))