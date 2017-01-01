Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве нетрезвый чиновник совершил ДТП и травмировал патрульную

Комментариев: 0
Мэр столицы заявил, что считает нетрезвых водителей преступниками и инициировал увольнение виновника аварии - замглавы Голосеевской РГА.
На месте ДТП в Киеве
На месте ДТП в Киеве
facebook.com/UA.KyivPolice
 
На Южном мосту в Киеве нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрий Ткаченко, управляя автомобилем BMW, допустил столкновение с машиной и травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба столичной полиции.
 
Отмечается, что в четверг в 20.36 поступило сообщение о ДТП без пострадавших на Южном мосту с участием Skoda и Nissan.
 
"На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди Nissan. При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и Nissan. В этот момент водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем Skoda, который в свою очередь врезался в Nissan", - уточнили правоохранители.
 
В результате инцидента, патрульную зажало между двумя машинами и она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Skoda.
 
Полицейские установили, что за рулем BMW находился заместитель главы одной из районных  госадминистраций в городе Киев, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.
 
Следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
 
Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент в Facebook. Он подчеркнул, что уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя главы РГА Юрия Ткаченко.
 
 
 
Напомним, 13 июля 2018 года в Закарпатской области председатель Перечинской РГА Виктор Олефир устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте, а вторая позже скончалась в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, фото, чиновник, райгосадминистрация, патрульная полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь