В Киеве нетрезвый чиновник совершил ДТП и травмировал патрульную

Мэр столицы заявил, что считает нетрезвых водителей преступниками и инициировал увольнение виновника аварии - замглавы Голосеевской РГА.

На Южном мосту в Киеве нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрий Ткаченко, управляя автомобилем BMW, допустил столкновение с машиной и травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в четверг в 20.36 поступило сообщение о ДТП без пострадавших на Южном мосту с участием Skoda и Nissan.

"На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди Nissan. При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и Nissan. В этот момент водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем Skoda, который в свою очередь врезался в Nissan", - уточнили правоохранители.

В результате инцидента, патрульную зажало между двумя машинами и она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Skoda.

Полицейские установили, что за рулем BMW находился заместитель главы одной из районных госадминистраций в городе Киев, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

Следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент в Facebook . Он подчеркнул, что уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя главы РГА Юрия Ткаченко.

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