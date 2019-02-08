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В киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн грн

Комментариев: 1
Мошенничеством занимались мать с дочерью.
Женщины сняли офисное помещение в торговом центре Алладин
Женщины сняли офисное помещение в торговом центре Алладин
depositphotos.com

В Киеве две женщины продавали ненастоящие туристические путевки. В результате этого они обманули людей на 2 млн гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Две женщины сняли офисное помещение в торговом центре Алладин. Там они обустроили свое туристическое агенство. Женщины предлагали своим клиентам отдохнуть в Египте, Турции, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

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После того, как клиенты выбирали страну, в которой будут отдыхать, женщины подписывали с ними договор о предоставлении туристических услуг. После этого, потерпевшие платили деньги за ненастоящие путевки.

После получения денег, женщины не продолжали организовывать своим клиентам поездки и не выдавали документы для путешествий. Обманутым клиентам деньги не возвращали. В результате этого злоумышленницы получили незаконно заработанных 2 млн грн.

Известно, что с августа 2018 года в милицию обратилось 37 человек, которые так и не получили деньги и путевки.

Как сообщалось 25 января, в Николаеве женщина подделала и продала брендовых часов на 30 млн.

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Теги: мошенник, Киев, туризм, путевки
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Комментариев (1)
GreenPeace!    08.02.2019, 13:57
Оценка:  +2
GreenPeace!
Наверное,шаровые путевки предлагали.Блин,люди зло делают,т кармы не боятся.
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