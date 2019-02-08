На Майдане люди в форме привязали к столбу мужчину

Все происходило под крики "Слава Украине!".

В Киеве на Майдане Независимости вечером 7 февраля люди в военной форме привязали человека скотчем к столбу.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook редактор Шарий.net Ольга Шарий.

Ольга Шарий заявила, что приглашает экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона и посла США в Украине Мари Йованонович, который считают, что “Киев спокойный и классный город“, посетить столицу Украины и пусть “их тоже привяжут к столбу“.

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На записи видно, что люди в форме привязали мужчину к столбу, а затем кричали: “Слава Украине!“. Один из людей в военной форм ударил привязанного и заявил, что тот продавал наркотики детям. Позже проходившие мимо люди попросили развязать мужчину, так как завтра “это могут показать в России“.

“Это делают те, кого правда очень раздражает и которые только то и умеют, что жаловаться, писать доносы и пакостничать. Обратите внимание - везде и всегда они пытаются с нами бороться так. От соцсетей до конференций - не допустить, удалить, закрыть рот“, - сообщает Ольга Шарий.

Как сообщалось в августе 2018 года, Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.

Стоит отметить, что в фильме Сергея Лозницы Донбасс, подобная сцена показана как апогей обесчеловечивания - военнопленного украинского солдата привязали к столбу и предоставили его толпе.

