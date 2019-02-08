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На Майдане люди в форме привязали к столбу мужчину

Комментариев: 2
Все происходило под крики "Слава Украине!".
Парня привязали к столбу скотчем
Парня привязали к столбу скотчем
скриншот из видео

В Киеве на Майдане Независимости  вечером 7 февраля люди в военной форме привязали человека скотчем к столбу.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook редактор Шарий.net Ольга Шарий.

Ольга Шарий заявила, что приглашает экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона и посла США в Украине Мари Йованонович, который считают, что “Киев спокойный и классный город“, посетить столицу Украины и пусть “их тоже привяжут к столбу“.

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На записи видно, что люди в форме привязали мужчину к столбу, а затем кричали: “Слава Украине!“. Один из людей в военной форм ударил привязанного и заявил, что тот продавал наркотики детям. Позже проходившие мимо люди попросили развязать  мужчину, так как завтра “это могут показать в России“.

“Это делают те, кого правда очень раздражает и которые только то и умеют, что жаловаться, писать доносы и пакостничать. Обратите внимание - везде и всегда они пытаются с нами бороться так. От соцсетей до конференций - не допустить, удалить, закрыть рот“, - сообщает Ольга Шарий.

Как сообщалось в августе 2018 года, Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.

Стоит отметить, что в фильме Сергея Лозницы Донбасс, подобная сцена показана как апогей обесчеловечивания - военнопленного украинского солдата привязали к столбу и предоставили его толпе.
 

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Теги: Майдан, провокация, привязали к столбу
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Комментариев (6)
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Операторська    08.02.2019, 14:52
Оценка:  0
Операторська
хто це ? що за редакція?
Zorro-Gerda-50    08.02.2019, 14:52
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
Украина понад усе ! Слава героям ! Слава Украине !
Zorro-Gerda-50    08.02.2019, 14:51
Оценка:  +1
Zorro-Gerda-50
Все правильно ! Столб позора был есть и будет и должен быть ! Особенно а социальным подонкам продающим детям наркоту ! Жаль что не убили !Акто такая шарий не нравиться вали в рашестан !
КимЧенПых    08.02.2019, 14:51
Оценка:  0
КимЧенПых
так это.....как там его....жити поновому
Gagarinn    08.02.2019, 14:36
Оценка:  +1
Gagarinn
Епать!
С каких пор эта шалава стала журналистом?
Отсосала у тупина?
FPN    08.02.2019, 14:35
Оценка:  -1
FPN
Дикая страна, дикие нравы и бездеятельность исполнительной власти государства.
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