Коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорожного покрытия во всех районах Киева

Чтобы обеспечить безопасность движения транспорта по дорогам столицы, предприятия КК "Киевавтодор" продолжает работы по ликвидации аварийно-опасных разрушений дорожного покрытия во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба.

Для ликвидации недостатков дорожного покрытия используют холодный и литой виды асфальтобетона, предназначенные именно для работы при низкой температуре воздуха, а также рециклеры, перерабатывающие старый отфрезерованный асфальтобетон в новый, и термобункеры для работы с горячим асфальтобетоном.

Коммунальная корпорация обращает внимание киевлян на то, что ремонт асфальтобетонного покрытия зимой — это ликвидация аварийно-опасных ям для обеспечения проезда автотранспорта до начала выполнения работ по плановому текущему ремонту, который начнется весной. При этом соблюдение технологии контролируется инженерами отдела контроля качества "Киевавтодора".

В коммунальной корпорации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванных выполнением работ на улично-дорожной сети столицы.