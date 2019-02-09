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В Киеве нашли мертвого мужчину во дворе жилого дома

Комментариев: 1
Местные жители не знают умершего, которому на вид 30-35 лет. Однако полицейские отметили, что мужчина не бездомный.
Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружили
Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружили
Інформатор

В Киеве на улице Павла Чубинского в Дарницком районе обнаружили труп мужчины. Тело лежало во дворе жилого дома возле лавочки, сообщает Информатор в субботу, 9 февраля.

"По словам правоохранителей, прохожие увидели мужчину и вызвали медиков. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть. Внешних следов насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили. Что именно стало причиной смерти – неизвестно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители не знают умершего. Однако полицейские отметили, что мужчина не бездомный. На вид ему 30-35 лет.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве нашли мертвого мужчину во дворе жилого дома

Ранее в Киеве мужчина скончался во время покупок в супермаркете Сильпо. По предварительным данным, причиной смерти стала алкогольная интоксикация.

А в Одессе в одной из квартир жилого дома на улице Малой Арнаутской обнаружили мертвыми троих мужчин в возрасте 18 лет, 24 и 29 лет.

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, полиция, мужчина, умер, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    09.02.2019, 10:37
Оценка:  0
atos
С такой то жизнью, абсолютно не удивительно
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