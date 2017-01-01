На столичном Подоле ждут Тимошенко: Силовики проходят массовые обыски

Задержанных правоохранители увозят в отделение .

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На Подоле в Киеве возле Контрактового дома 9 февраля запланировано мероприятие с участием кандидата в президенты, лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко. Пока сторонники ждут ее прибытия, на улице произошла потасовка, правоохранители следят за порядком.

Об этом сообщают Вести.

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У ресторана общественного питания Пузата хата, расположенного на ул. Сагайдачного, случился конфликт, полиция задержала около десяти человек. Среди задержанных замечены представители организации С14.

"Вы как были мусорами, так и остались", - заявил правоохранителям один из задержанных.

При этом силовики отказались пояснить причину задержания и показать протокол. Обыски проходят без понятых, основания не объясняются. На вопрос, куда увозят задержанных, один из правоохранителей ответил, что в Подольское районное отделение.

Как отмечает корреспондент, обыскивают всех подряд. Правоохранители не делают исключения даже для ребят из служб доставки еды и продуктов.

На Подоле в Киеве массовые обыски, задержанных увозят в ... 0:00 / 02:21

Напомним, 9 февраля в Киеве также проходит форум при участии Петра Порошенко, где он представляет свою предвыборную программу.