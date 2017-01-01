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40 человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве

40 человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве

В Киеве группа лиц пыталась повредить входные двери управления полиции, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Ранее с Контрактовой площади в управление полиции была доставлена группа лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. У задержанных изъяли “наган“, газовые баллончики и ножи.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 9 февраля на Подоле в Киеве возле Контрактового дома проходило мероприятие с участием кандидата в президенты, лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко. Полиция задержала на Контрактовой площади группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.