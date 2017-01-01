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40 человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве

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В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
40 человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве
© facebook.com/UA.KyivPolice
Фото 1/6
  • Следователи начали три уголовных производства
  • Следователи начали три уголовных производства
  • Следователи начали три уголовных производства
  • Следователи начали три уголовных производства
  • Следователи начали три уголовных производства
  • Следователи начали три уголовных производства
40 человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве
Следователи начали три уголовных производства
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В Киеве группа лиц пыталась повредить входные двери управления полиции, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции. 

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Ранее с Контрактовой площади в управление полиции была доставлена группа лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям. 

В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. У задержанных изъяли “наган“, газовые баллончики и ножи.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 9 февраля на Подоле в Киеве возле Контрактового дома проходило мероприятие с участием кандидата в президенты, лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко.  Полиция задержала на Контрактовой площади группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.

 

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Теги: Киев, протестующие, С14
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