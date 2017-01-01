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В Киеве штурмовали отделение полиции

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В результате инцидента трех полицейских доставили в больницу.
Группа лиц пыталась взять штурмом отделение полиции
Группа лиц пыталась взять штурмом отделение полиции
facebook.com/UA.KyivPolice

Группа примерно из 40 человек, вооруженных газовыми баллончиками и ножами, штурмовала отделение полиции в Киеве. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По данным ведомства, неизвестные пытались повредить входные двери, после чего устроили драку с правоохранителями.

В результате инцидента вся группа была задержана. По данным пресс-службы, с ними проводят следственные действия.

Известно минимум о трех пострадавших сотрудниках полиции. Их в срочном порядке госпитализировали в поликлинику. О характере травм пока не сообщается.

В пресс-службе отметили, что причиной штурма мог стать сегодняшний конфликт на Контрактовой площади в столице: днем 9 февраля полицейские арестовали группу мужчин, которые якобы хотели устроить провокации.

 

 

Ранее в Киеве группа людей в балаклавах штурмовала отделение полиции, требуя отпустить своих задержанных товарищей.

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Теги: Киев, фото, полиция, ранение, штурм, госпитализация, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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