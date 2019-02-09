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В Киеве автомобиль влетел в террасу ресторана

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В результате ДТП никто не пострадал. Летняя терраса ресторана была закрыта на зиму.
Авария в Киеве
Авария в Киеве
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Льва Толстого в субботу, 9 февраля, Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу ресторана. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла около 14:45.

Отмечается, что Renault двигался по улице Льва Толстого в сторону площади Льва Толстого. На перекрестке с улицей Владимирской транспортное средство подрезал автомобиль Audi, который поворачивал с Льва Толстого налево на Владимирскую. Чтобы избежать столкновения, водитель Megane вырулил на тротуар и, снеся клумбы и декорации, влетел в террасу ресторана. Водитель Audi скрылся с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал.

 

 

Ранее в Киеве грузовик въехал в здание кафе.

Также сообщалось, что в Киеве авто полиции сбило пешехода на тротуаре и влетело в летнюю террасу кафе.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, ресторан
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Источник: korrespondent.net

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