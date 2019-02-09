Князев отреагировал на столкновения в Киеве
Во время нападения на отделение полиции в Киеве правоохранители задержали 40 человек, у которых были ножи, пистолеты, кастеты, газовые баллончики. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в соцсети Facebook.
"Попытка штурма отделения полиции - кому это нужно? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - подчеркнул Князев.
По его словам, в результате инцидента трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.
Cмотрите фотогалерею: Князев отреагировал на столкновения в Киеве
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