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Князев отреагировал на столкновения в Киеве

Комментариев: 2
Во время нападения на управление полиции правоохранители задержали 40 человек, у которых были ножи, пистолеты, кастеты.
В столице штурмовали отделение полиции
В столице штурмовали отделение полиции
facebook.com/UA.KyivPolice

Во время нападения на отделение полиции в Киеве правоохранители задержали 40 человек, у которых были ножи, пистолеты, кастеты, газовые баллончики. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в соцсети Facebook.

"Попытка штурма отделения полиции - кому это нужно? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - подчеркнул Князев.

По его словам, в результате инцидента трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

 

 

Ранее в Кривом Роге неизвестные хотели ворваться в тюрьму.

 

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Теги: Киев, фото, полиция, штурм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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barakuda*777    09.02.2019, 22:55
Оценка:  0
barakuda*777
Вас спасёт только тотальный шмон на предмет оружия и то не факт.
Da-Gabon    09.02.2019, 21:40
Оценка:  0
Da-Gabon
ФСБ - 100%
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