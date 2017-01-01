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Столкновения в Киеве: открыто дело о превышении полномочий полицией

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Уже сформирована следственная группа из сотрудников Государственного бюро расследований, отметила пресс-секретарь генпрокурора.
Штурм отделения полиции в Киеве
Штурм отделения полиции в Киеве
facebook.com/UA.KyivPolice

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержание публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении работниками правоохранительных органов уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий)", - заявила Сарган.

Она отметила, что уже сформирована следственная группа из сотрудников Государственного бюро расследований. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 9 февраля перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". По данным полиции, у задержанных обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.

Вскоре возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, они пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек. Пострадали трое полицейских.

 

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Теги: Киев, уголовное дело, полиция, штурм, превышение полномочий, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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