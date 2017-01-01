Полиция Киева отпустила задержанных активистов

Активистам не были вручены подозрения. Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных.



Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов. Об этом сообщил адвокат Маси Найема на своей странице в Facebook в субботу, 9 февраля.

По его словам, постановления об освобождении были вынесены из-за недостаточности доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ими ч. 4 ст. 296 УКУ. Основание – не добыто достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на момент фактического задержания", – написал Найем.

По его словам, необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

"Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается особе не позднее 24 часов с момента его задержания; если человеку не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такой человек подлежит немедленному освобождению", – отметил адвокат.

Напомним, 9 февраля перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". По данным полиции, у задержанных обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.



Вскоре возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, они пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек. Пострадали трое полицейских.

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