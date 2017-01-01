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Полиция Киева отпустила задержанных активистов

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Активистам не были вручены подозрения. Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных.
Полиция Киева отпустила задержанных активистов
facebook.com/UA.KyivPolice


Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов. Об этом сообщил адвокат Маси Найема на своей странице в Facebook в субботу, 9 февраля.

По его словам, постановления об освобождении были вынесены из-за недостаточности доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ими ч. 4 ст. 296 УКУ. Основание – не добыто достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на момент фактического задержания", – написал Найем.

По его словам, необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

"Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается особе не позднее 24 часов с момента его задержания; если человеку не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такой человек подлежит немедленному освобождению", – отметил адвокат.

Напомним, 9 февраля перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". По данным полиции, у задержанных обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.

Вскоре возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, они пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек. Пострадали трое полицейских.

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Теги: Киев, полиция, столкновения, задержание
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Источник: korrespondent.net

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