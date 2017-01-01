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В Киеве произошел масштабный пожар в офисном здании

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В столице произошел масштабный пожар в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г. Погибших и травмированных нет.
Пожар в офисном здании на Голосеевке
Пожар в офисном здании на Голосеевке
пресс-центр ГСЧС

В Киеве произошел масштабный пожар в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г, что в Голосеевском районе. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Указано, что о пожаре спасателям стало известно 9 февраля в 23:08. В частности, пожарные установили, что возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания.

"В 01:10 пожар был локализован, а в 02:05 - ликвидирован. В результате пожара сгорели и повреждены мебель, оргтехника, кровля на площади 200 кв. м, разобраны перегородки и кровля на площади 250 кв. м", - говорится в сообщении.

Известно, что на месте происшествия работали 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в г. Киев.

 

 

"Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются", - доложили в ведомстве.

Напомним, с начала 2019 года на пожарах в Украине погибли более 300 человек.

В минувшие выходные в Киеве произошел масштабный пожар на складах в Деснянском районе

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Теги: Киев, фото, офис, огонь, пожар, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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