В столице произошел масштабный пожар в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г. Погибших и травмированных нет.

В Киеве произошел масштабный пожар в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г, что в Голосеевском районе. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Указано, что о пожаре спасателям стало известно 9 февраля в 23:08. В частности, пожарные установили, что возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания.

"В 01:10 пожар был локализован, а в 02:05 - ликвидирован. В результате пожара сгорели и повреждены мебель, оргтехника, кровля на площади 200 кв. м, разобраны перегородки и кровля на площади 250 кв. м", - говорится в сообщении.

Известно, что на месте происшествия работали 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в г. Киев.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел масштабный пожар в офисном здании

"Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются", - доложили в ведомстве.

Напомним, с начала 2019 года на пожарах в Украине погибли более 300 человек.

В минувшие выходные в Киеве произошел масштабный пожар на складах в Деснянском районе.

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