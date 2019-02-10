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В Киеве на мосту автомобиль снес ограждение и перевернулся

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Volkswagen Touareg снес ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Пострадавших нет.
Авария в Киеве
Авария в Киеве
kiev.informator.ua

В Киеве на съезде с моста Метро вечером в воскресенье, 10 февраля, Volkswagen Touareg снес ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Об этом пишет Информатор.

Также участником ДТП стала Suzuki Vitara, которая ехала по мосту и не успела остановиться.

Авария случилась около 21:00. 

Отмечается, что Volkswagen Touareg не успел остановиться перед сужением дороги из-за ремонтных работ. В результате транспортное средство протаранило припаркованный прицеп, вылетело на встречную полосу и перевернулось. В это время ему навстречу двигалась Suzuki Vitara. Водитель не успел затормозить, и Touareg повредил капот Suzuki.

В результате этой аварии никто не пострадал. Движение по мосту Метро в обе стороны было перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 

Ранее в Киеве Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу ресторана.

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Теги: Киев, ДТП, видео, мост, фото, авария, ограждения, мост Метро
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Источник: korrespondent.net

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