В Киеве на мосту автомобиль снес ограждение и перевернулся

Volkswagen Touareg снес ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Пострадавших нет.

В Киеве на съезде с моста Метро вечером в воскресенье, 10 февраля, Volkswagen Touareg снес ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Об этом пишет Информатор.

Также участником ДТП стала Suzuki Vitara, которая ехала по мосту и не успела остановиться.

Авария случилась около 21:00.

Отмечается, что Volkswagen Touareg не успел остановиться перед сужением дороги из-за ремонтных работ. В результате транспортное средство протаранило припаркованный прицеп, вылетело на встречную полосу и перевернулось. В это время ему навстречу двигалась Suzuki Vitara. Водитель не успел затормозить, и Touareg повредил капот Suzuki.

В результате этой аварии никто не пострадал. Движение по мосту Метро в обе стороны было перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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