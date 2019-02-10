В Киеве на мосту автомобиль снес ограждение и перевернулся
В Киеве на съезде с моста Метро вечером в воскресенье, 10 февраля, Volkswagen Touareg снес ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Об этом пишет Информатор.
Также участником ДТП стала Suzuki Vitara, которая ехала по мосту и не успела остановиться.
Авария случилась около 21:00.
Отмечается, что Volkswagen Touareg не успел остановиться перед сужением дороги из-за ремонтных работ. В результате транспортное средство протаранило припаркованный прицеп, вылетело на встречную полосу и перевернулось. В это время ему навстречу двигалась Suzuki Vitara. Водитель не успел затормозить, и Touareg повредил капот Suzuki.
В результате этой аварии никто не пострадал. Движение по мосту Метро в обе стороны было перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве на мосту автомобиль снес ограждение и перевернулся
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