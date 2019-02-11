В Киеве поймали неадекватного таксиста с саблей

Таксист припарковал на пешеходном переходе машину марки Mazda с номерами AHZ019 Lt.

В Киеве таксист угрожал мужчине расправой саблей.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел около 20:40, когда житель столицы гулял с собакой. Во время прогулки он заметил припаркованную на пешеходном переходе машину марки Mazda с номерами AHZ019 Lt.

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“Не знаю как (ничего не произносил в слух), но видимо моя собака почувствовала, что я начал злиться и подбежав к автомобилю на все расстояния поводка – начала лаять. Внутри сидел мужчина, который в этот момент говорил по телефону. Наверное, лай моей собаки ему мешал и он вышел, чтобы прогнать её и махал ногой в её сторону. Я подтянул собаку к себе и подошел на “диалог”. Конечно, кроме никому ненужной ругани у нас ничего не вышло. Единственное, что я узнал, что мужик этот работает в такси и ждет именно на этом переходе заказ”, – написал участник ситуации.

По его словам, также таксист решил припугнуть его саблей. Однако в этот момент ехала полиция, которая и остановилась возле авто. Мужчина с собакой рассказал правоохранителям о конфликте и оружии, а полиция вызвала группу подмоги, изъяв саблю на экспертизу.

Как сообщалось в августе, в Киеве неадекватный мужчина напал на парня с саблей.