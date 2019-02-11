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В Киеве поймали неадекватного таксиста с саблей

Комментариев: 2
Таксист припарковал на пешеходном переходе машину марки Mazda с номерами AHZ019 Lt.
Полиция вызвала группу подмоги, изъяв саблю на экспертизу
Полиция вызвала группу подмоги, изъяв саблю на экспертизу
depositphotos.com(иллюстративное фото)

В Киеве таксист угрожал мужчине расправой саблей.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел около 20:40, когда житель столицы гулял с собакой. Во время прогулки он заметил припаркованную на пешеходном переходе машину марки Mazda с номерами AHZ019 Lt.

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“Не знаю как (ничего не произносил в слух), но видимо моя собака почувствовала, что я начал злиться и подбежав к автомобилю на все расстояния поводка – начала лаять. Внутри сидел мужчина, который в этот момент говорил по телефону. Наверное, лай моей собаки ему мешал и он вышел, чтобы прогнать её и махал ногой в её сторону. Я подтянул собаку к себе и подошел на “диалог”. Конечно, кроме никому ненужной ругани у нас ничего не вышло. Единственное, что я узнал, что мужик этот работает в такси и ждет именно на этом переходе заказ”, – написал участник ситуации.

По его словам, также таксист решил припугнуть его саблей. Однако в этот момент ехала полиция, которая и остановилась возле авто. Мужчина с собакой рассказал правоохранителям о конфликте и оружии, а полиция вызвала группу подмоги, изъяв саблю на экспертизу.

Как сообщалось в августе, в Киеве неадекватный мужчина напал на парня с саблей.

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Теги: Киев, сабля, таксист
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Комментариев (2)
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Gagarinn    11.02.2019, 09:32
Оценка:  +1
Gagarinn
Бляховодус уберус обыкновениус.
flacon9havi    11.02.2019, 09:22
Оценка:  +1
flacon9havi
Вона как на колчаковских фронтах ... Вишь. оттяпали?
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