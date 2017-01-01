Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве продлили движение двух троллейбусов по измененному маршруту

Комментариев: 0
Продолжаются работы по восстановлению проезжей части.
Из-за аварии сетей Киевводоканала был изменен график движения троллейбусов
Из-за аварии сетей Киевводоканала был изменен график движения троллейбусов
kyivcity.gov.ua

Читай также: В Киеве поднимают тарифы на воду

В Киеве в связи с восстановлением дорожного покрытия после аварии сетей Киевводоканала изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

“Изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях Киевводоканала“, - говорится в сообщении.

Читай также: Киевлян обяжут платить за воду по общедомовым счетчикам

Отмечается, что движение троллейбусов маршрута №19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по ул.Ю.Ильенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Киеве в связи с ремонтом на сети холодного водоснабжения временно отсутствует водоснабжение в 20 домах.

Поделись:
Теги: Киев, маршрут, авария, троллейбусы, Киевводоканал, транспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь