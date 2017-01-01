В Киеве продлили движение двух троллейбусов по измененному маршруту

Продолжаются работы по восстановлению проезжей части.

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В Киеве в связи с восстановлением дорожного покрытия после аварии сетей Киевводоканала изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

“Изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях Киевводоканала“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что движение троллейбусов маршрута №19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по ул.Ю.Ильенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Киеве в связи с ремонтом на сети холодного водоснабжения временно отсутствует водоснабжение в 20 домах.